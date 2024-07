Kannalha posta foto sem camisa e recebe comentário de Preta Gil

Preta Gil curtiu Micareta de Feira com o cantor - Foto: Reprodução | Instagram

O clima está quente entre Preta Gil e o pagodeiro baiano Danrlei Orrico, chamado de ‘O Kannalha’. O cantor publicou uma foto sem camisa nas redes sociais nesta terça-feira, 18, e recebeu um comentário divertido da artista.

“Foi assim que esqueci meu ex kkkkkkk”, escreveu Preta Gil.

O comentário pode ter relação com o mais recente lançamento do cantor, “Nego Doce”. Na canção, o Kannalha diz: "vem brincar com o nego doce, vou fazer de um jeito que tu vai esquecer teu ex".

Em abril deste ano, Preta Gil curtiu o show de ‘O Kannalha’, no segundo dia da Micareta de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. Apesar de não assumir publicamente que o dois estão em um relacionamento, a artista definiu como "amizade gostosa" a relação que tem com o baiano.

"A gente é muito amigo. Acho que as pessoas têm que se acostumar, porque a gente vai ser visto juntos muitas vezes. É uma amizade muito gostosa, sou muito fã dele, estou aqui para prestigiar ele", disse ela.