Preta Gil revela ter perdido dois filhos do ex-marido, Rodrigo Godoy | A TARDE

A cantora Preta Gil revelou que perdeu dois filhos do ex-marido, Rodrigo Godoy, durante um bate-papo no podcast Mil e Uma Tretas. Ela contou que um dos abortos aconteceu no quinto mês de gestação. “Demorou para eu entender”, disse.

“Ele não nasceu, mas lembro dele, rezo para ele. Durante muito tempo, eu neguei essa perda, até pouco tempo atrás. Demorou para eu entender que eu tinha que viver o luto do bebê, fazer um ritual”, completou.

Preta ainda falou sobre sua reação ao saber pelo médico que o neném estava morto: “Foi uma confusão, falando para ligar para a obstetra, me levar no hospital. Até que o Rafael me contou que o coração do bebê tinha parado”.

A artista ressaltou que existia uma incompatibilidade com o Rodrigo, devido a uma má formação cromossômica, que a impedia de levar a gravidez até o final. Ela lamentou o incidente e afirmou ter sentido vergonha, já que existia uma pressão social para que tivessem herdeiros. “A minha dor era terrível, mas a dor dele foi pior, porque era o primeiro filho”, frisou.

Preta Gil é mãe de Francisco, de 29 anos, fruto da relação com o ator Otávio Muller. Além de ter que aprender a lidar com o luto e a impossibilidade de gestar um embrião de Godoy, a baiana ressaltou que o trauma impactou e contribuiu para o fim do seu casamento, que durou oito anos.

A cantora e Rodrigo Godoy anunciaram a separação publicamente em março do ano passado, enquanto a famosa tratava um câncer no intestino. O fim foi rodeado de polêmicas, uma vez que o atleta mantinha um caso extraconjugal com a stylist da ex-esposa.

