Preta Gil revela novo tratamento contra câncer: "Já já estou de volta"

Preta Gil anunciou em seu Instagram, nesta quinta-feira, 22, que vai retomar o tratamento oncológico um ano após cirurgia. A cantora revelou que descobriu a novidade sobre a sua saúde depois de exames de rotina.

A famosa esteve internada no hospital Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nos últimos dias para exames e acabou confirmando que precisará voltar com o tratamento.

"Essa semana, me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina, e foi constatada a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico. Estou bem. [...] Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta", informou Preta Gil.

Nos comentários, vários famosos se manifestaram a desejaram força a ela, como Angélica, Carolina Dieckmann e Ana Maria Braga.

A filha de Gilberto Gil, cabe lembrar, foi diagnosticada em janeiro de 2023 com câncer colorretal.

Ao todo, a cantora passou por oito sessões de quimioterapia entre o fim de janeiro e abril. Preta passou por duas cirurgias ao longo do tratamento.