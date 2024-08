Preta Gil é hospitalizada um ano após cirurgia; saiba motivo

Preta Gil tem 50 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preta Gil foi hospitalizada no Sírio-Libanês, em São Paulo, nessa terça-feira, 20. A cantora de 50 anos vai passar por exames de rotina. Ela fez uma cirurgia para o tratamento de câncer colorretal há um ano.

A artista contou em seu perfil oficial no Instagram que vai passar a semana toda no hospital. “Estamos indo para o Sírio porque chegou a semana dos meus exames de rotina do acompanhamento da minha remissão. Fez um ano da minha cirurgia, no dia 16”, disse.

A artista vai refazer alguns exames, como endoscopia, colonoscopia, ressonância, pet scan e um monte de coisas.

Em seu primeiro dia na unidade médica, Preta fez exames laboratoriais e de imagem. Além disso, ela tem colonoscopia agendada para esta quarta-feira, 21.