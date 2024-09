'Mais avançado': o que são metástase e linfonodo, câncer de Preta Gil

Preta Gil tem 50 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O câncer de Preta Gil voltou. A atriz comunicou nas redes sociais neste domingo, 25, que a doença voltou em quatro lugares diferentes, sendo dois linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão no ureter.

A artista já iniciou o tratamento.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Larissa Moura, oncologista do grupo Oncoclínicas-Ba, explicou que metástase é considerado o estágio mais avançado da doença.

"Metástase é quando as células cancerígenas se desprendem do tumor primário, entram na circulação sanguínea ou linfática, se disseminando e se alojando em outros tecidos e órgãos do corpo, distantes do local onde a primeira lesão se iniciou, formando novos tumores", explicou.

"Quando as células cancerígenas formam novos tumores longe do tumor primário, formando metástases, dizemos que o câncer está em estágio 4 (de uma escala de classificação que vai de 1 a 4)", completou.

No entanto, não há como afirmar os detalhes do quadro de Preta, pois existem níveis de metástases. "A gravidade de cada quadro depende de uma série de fatores, entre eles a presença ou não de algumas mutações específicas e o volume de doença."

Já os linfonodos, também chamados popularmente de inguas, são pequenas estruturas que funcionam como filtros do sistema imune, ajudando a combater infecções. Existem centenas de linfonodos espalhados por todo o corpo.

"Quando as células cancerígenas que se desprenderam do tumor primário são conduzidas por meio do sistema linfático, podem chegar até os linfonodos, podendo se alojar lá e formar novos tumores", detalha a especialista.

O tratamento realizado por Preta, ao menos inicialmente, deve ser a usual quimioterapia. A depender do avanço da doença, outras alternativas como radioterapia, embolização ou cirurgia podem ser empregadas.

A filha de Gilberto Gil, cabe lembrar, foi diagnosticada em janeiro de 2023 com câncer colorretal. Ao todo, a cantora passou por oito sessões de quimioterapia entre o fim de janeiro e abril. Preta passou por duas cirurgias ao longo do tratamento.

Ela se curou deste câncer. Porém, durante um período de cinco anos precisa fazer exames a fim de saber se está tudo bem. Nessa nova bateria de exames ficou constatado que a doença reapareceu em quarto locais do seu corpo.