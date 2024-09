Bruna Marquezine e João Guilherme curtem Rock in Rio aos beijos; veja

No Rock in Rio, o casal concedeu entrevistas separados - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Bruna Marquezine e ator João Guilherme curtiram, na madrugada deste sábado, 14, o show do rapper americano Travis Scott, no primeiro dia do Rock in Rio 2024.

O casal vem sendo especulado desde junho deste ano, mas só assumiram a relação publicamente no final de agosto, quando a atriz publicou fotos com o filho do cantor Leonardo nas redes sociais. Recentemente, Marquezine apareceu em uma foto com a família de João Guilherme, compartilhada por Naira Ávila, a mãe do ator.

No Rock in Rio, o casal evitou ficar junto durante a maior parte da noite, concedendo entrevistas separados e se encontrando apenas para curtir o Palco Mundo, na área VIP. Antes de Travis Scott, ainda se apresentaram o rapper britânico 21 Savage e a cantora Ludmilla.

