Lore abre o jogo sobre términos com Léo Santana: "Ele não tinha maturidade"

Juntos há oito anos, Lore Improta, 31, e Léo Santana, 36, deixam os solteiro “babando” com o seu casamento quase perfeito. No entanto, o caminho até essa estabilidade não foi fácil. O casal enfrentou diversos altos e baixos, chegando a romper algumas vezes.

Em entrevista ao videocast Na Palma da Mari, apresentado por Mari Palma, Lore revelou que, apesar dos desafios, esses términos fortaleceram a relação.

"Foi muito importante para a gente. Na época, foi muito caótico, né? Triste, desafiador e angustiante. Eu ficava arrasada porque era tudo muito exposto. O Léo não tinha maturidade. Eu falo isso porque ele mesmo se coloca nesse lugar da imaturidade nesse momento da nossa relação", relembrou Lore.

Ela também destacou que os términos partiram principalmente de Léo, que enfrentava dificuldades para lidar com seus sentimentos e emoções: "Não que eu não tenha minha parcela de responsabilidade, mas muito do que aconteceu foi por conta dele, por não saber administrar a relação ou as emoções".