Horários ruins? Rock in Rio abre o jogo sobre artistas brasileiros

Luisa Sonza é uma das atrações do Rock in Rio 2024 - Foto: Reprodução | YouTube

O Rock in Rio 2024 começa nesta sexta-feira, 12, e uma das novidades está na mudança de horários dos shows dos palcos Mundo e Sunset. A decisão envolve as apresentações que abrem os sete dias do festival e já causou polêmica. Fãs de artistas brasileiros criticaram a definição da organização.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Luis Justo, CEO do Rock in Rio, negou polêmica com as atrações nacionais e qualquer tipo de prioridade aos artistas internacionais.

O executivo destacou que "houve uma mudança nos horários" dos shows por diferentes quesitos, mas "até para dar mais conforto" ao público presente. Neste ano, os primeiros shows começarão às 16h40 (palco Mundo) e 15h30 (Sunset). Nas edições passadas, algumas atrações musicais começavam até por volta das 15h.

"Não foi uma questão de mudar para prejudicar os artistas. Foi decidido iniciar os shows do Mundo e do Sunset mais tarde do que em outros anos", garantiu Justo.

O CEO do Rock in Rio ainda ressaltou novamente à reportagem que "não tem nenhuma questão específica com qualquer artista, é mais [uma alteração] de logística".

Horários polêmicos

Em agosto, o Portal noticiou que fãs de cantores como Ivete Sangalo, Jão e Luísa Sonza estavam irritados com os horários definidos para as apresentações dos brasileiros.

Jão também terá show no festival | Foto: Divulgação

A baiana, que faz parte da história do festival, se apresentará pela primeira vez às 16h40, abrindo a grade do dia 20 de setembro. No caso de Jão, a apresentação está marcada para este mesmo horário, porém em plena quinta-feira, no dia 19 de setembro. Após o artista, Joss Stone, Charlie Puth e Ed Sheeran assumirão o palco.



Diferente dos dois, Ludmilla foi mais beneficiada, já que ela se apresentará nesta sexta-feira, 13 de setembro, às 19h, depois de Matuê part. WIU e Teto, que entrará às 16h40.