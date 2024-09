Rock in Rio 2024: Saiba onde assistir ao vivo aos shows

Ivete será uma das atrações do Rock in Rio 2024 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Não vai para os shows do Rock in Rio 2024 e quer acompanhar? Os sete dias de apresentações do festival de música, que começará nesta sexta-feira, 12, terá transmissões ao vivo na TV fechada e no streaming.

Leia Mais:

>>> Bruna Marquezine e João Guilherme impõem regras para evento

>>> Will Smith é anunciado como atração no Rock in Rio; Saiba se ele irá cantar

>>> Cadê o rock? Rock in Rio diminui presença de bandas e revolta fãs

O evento, que celebra 40 anos, contará com a transmissão ao vivo no Globoplay (streaming), no Multishow e no Canal BIS. Já na TV aberta, a Globo fará entradas ao vivo na programação com os destaques de cada dia após o Estrela da Casa.

A plataforma de streaming revelou que fará transmissão aberta dos quatro palcos do Rock in Rio. Enquanto isso, os assinantes Globoplay +canais terão acesso aos shows dos palcos Mundo e Sunset em 4K.

O público do Multishow, poderá assistir às apresentações dos palcos Mundo e Sunset a partir das 15h15, nos dias dos shows. No Canal BIS, por sua vez, acontecerá a exibição das apresentações nos palcos Espaço Favela e New Dance Order, às 18h45.