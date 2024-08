Cadê o rock? Rock in Rio diminui presença de bandas e revolta fãs

Avenged Sevenfold é headliner do único dia de rock em 2024 - Foto: Divulgação

Em 1985, a primeira edição do Rock in Rio trouxe ao Brasil algumas das maiores bandas de rock do mundo, como AC/DC, Scorpions, Yes e Queen. 39 anos depois, o festival mantém o nome, mas está inundado de artistas pops.

Em 2024, será apenas um "dia do rock", comandado por Avenged Sevenfold e Evanescence. O pop, por outro lado, é o ritmo principal em três, com headliners como Shawn Mendes, Katy Perry e Ed Sheeran. Há o dia do 'pop rock', misturando os ritmos, com Imagine Dragons, OneRepublic e Lulu Santos.

Há apenas cinco anos, na edição de 2019, eram cinco dias do rock e dois do pop.

Além disso, em 2024 os sertanejos pela primeira vez subirão ao palco do festival, com Chitãozinho & Xororó, Ana Castela, Luan Santana e Simone Mendes no "Dia Brasil".

Vice-presidente do Rock in Rio, Roberta Medina defendeu a diminuição de bandas de rock no evento.

"Rock in Rio nunca foi sobre rock. É só olhar o cartaz da primeira edição. O lineup da primeira edição, em 1985, tinha James Taylor, George Benson, Elba Ramalho, Ney Matogrosso, AC/DC. Rock é atitude", disse ao jornal Extra.

"Se a gente tivesse feito para roqueiros, para agradar um estilo musical, não seria um movimento e nunca chegaria a um milhão e meio de pessoas. Nasce para mostrar que é tudo isso junto. A expectativa era [de que fosse] caótica, mas foi maravilhoso, no final das contas, são pessoas se conectando através da música."

Nas redes sociais, no entanto, o clima é de decepção entre os roqueiros. "Cadê o rock"? questionaram os fãs após a divulgação das atrações.

gente, o evento não se chama rock in Rio? Mds cadê o rock? pic.twitter.com/R3TCj3AYJK — randomwanna (@Wanna_gt) June 8, 2024

Rock in Rio 2045 anuncia a programação



Primeiro comentário:

Cadê o rock de verdade??? Deveria mudar o nome para Pop in Rio!!!!! — Braulio Lorentz (@brauliolorentz) September 21, 2021