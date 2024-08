Fãs de artistas brasileiros detonam decisão polêmica do Rock in Rio

Fãs de Ivete e Jão reclamam de situação no Rock in Rio - Foto: Reprodução | Globo

O Rock in Rio 2024, que acontecerá em setembro, tem causado discussão nas redes sociais. O motivo? Os horários escolhidos para que artistas brasileiros se apresentem no Palco Mundo. Fãs de cantores como Ivete Sangalo, Jão e Luísa Sonza estão enfurecidos pela situação.

O fã-clube Exército Sangalo, dedicado à baiana, disparou contra a produção do 'RIR' na plataforma X: "É inacreditável e inaceitável o descaso do Rock in Rio com a artista que mais se apresentou na história do festival e com os demais artistas brasileiros. O que a direção do Festival acaba de fazer com a divulgação do horário dos artistas brasileiros no palco mundo é vergonhoso".

Ivete Sangalo, que faz parte da história do festival, se apresentará pela primeira vez às 16h40, abrindo a grade do dia 20 de setembro.

A conta Reino IS escreveu no seu perfil da x: "O Jão e outros artistas brasileiros também ficaram nesse horário, uma falta de respeito com nossos artistas. Quem quer ver gringo cantando por cima de Playback?".

No caso do cantor Jão, a apresentação está marcada para este mesmo horário, 16h40, porém em plena quinta-feira, no dia 19 de setembro. "O show no Jão colocado em horário injusto", disse um fã do brasileiro. Após o artista, Joss Stone, Charlie Puth e Ed Sheeran assumirão o palco.

Ludmilla foi mais beneficiada em relação ao horário. Ela se apresentará no dia 13 de setembro, às 19h, depois de Matuê part. WIU e Teto, que entrará às 16h40.

Outros brasileiros "prejudicados" pelo Rock in Rio

No dia 15, Os Paralamas do Sucesso é a banda que abrirá o dia do Palco Mundo, que ainda terá Journey, Evanescence e Avenged Sevenfold.

Assim como os demais brasileiros, Luísa Sonza entrará antes das 17h, no dia 22 de setembro, data em que o aguardado Shawn Mendes subirá ao palco do Rock in Rio.

Um usuário da rede social X refletiu sobre a situação: "Não é possível que vocês ainda não entenderam que o Rock in Rio é um festival voltado para música internacional. Cantores brasileiros não pegam o horário mais nobre a depender do line up, porque os horários mais nobres SÃO DOS INTERNACIONAIS, que é o foco só festival".

O Portal A TARDE procurou a assessoria do Rock in Rio, mas não obteve retorno até o fechamento deste texto.