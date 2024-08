Venda extraordinária do Rock in Rio esgota; confira 'caminho' restante

- Foto: Reprodução / Instagram

Chegou ao fim a chance de comprar ingressos por meio da venda extraordinária para o Rock in Rio. E foi em poucos minutos.

As entradas para o dia 22 de setembro, que contará com apresentações de nomes como Shawn Mendes e Mariah Carey, terminaram em 20 minutos.

No geral, a venda extraordinária durou pouco mais de uma hora.

As vendas de ingressos para os dias 15, 19 e 21 de setembro ainda estão abertas no site oficial da Ticketmaster.

>>>Clique aqui para comprar o seu ingresso

Data 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de Setembro de 2024

Abertura de Portas: 14H

Horário Limite Entrada no Evento: 00H

Local: Cidade do Rock

Rio de Janeiro - RJ

Sobre o Rock in Rio 2024

1984 marca o início das preparações para a primeira edição do evento idealizado por Roberto Medina e que hoje, 40 anos depois, é considerado o maior festival de música e entretenimento do mundo – o Rock in Rio. Originalmente organizado no Rio de Janeiro, o festival ganhou o mundo chegando a Lisboa (Portugal), onde é realizado até hoje, passando por Madrid (Espanha) e Las Vegas (USA).

Desde a primeira edição, já gerou 265 mil empregos diretos e indiretos e, apenas na última, em 2022, um impacto econômico de mais de 2 bilhões na cidade do Rio de Janeiro. Também no ano passado, o Rock in Rio foi considerado patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro. Pelas Cidades do Rock, desde 1985, já passaram mais de 11.2 milhões de visitantes, que assistiram a 3.816 artistas em 130 dias de magia.

Gerando impactos positivos nos países onde é realizado e consciente do poder disseminador da marca, o Rock in Rio é um evento com o propósito de construir um mundo melhor para pessoas mais felizes, confiantes e empáticas num planeta mais saudável. Adotando e incentivando práticas que apoiam o coletivo, se une a empresas que possuem este mesmo olhar e diretriz.

O ano de 2024 será de muitas comemorações para o Rock in Rio. O ano em que tudo começou, 40 anos depois, dá início às celebrações. E a festa brasileira já está marcada: 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, no Parque Olímpico, Rio de Janeiro.