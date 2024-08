Travis Scott no Brasil: Saiba valores e quando abre venda de ingressos

O rapper desembarca no Brasil aproximadamente dois anos após primeira apresentação - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images

O rapper norte-americano Travis Scott surpreendeu seus fãs nesta segunda-feira, 22, ao anunciar um show solo no Brasil. O cantor, que já está confirmado no Rock In Rio 2024, também deverá apresentar o Circus Maximus Tour, em São Paulo, no dia 11 de setembro.

A pré-venda de ingressos para o show do rapper deve se iniciar nesta sexta-feira, 26, exclusivamente para clientes do banco Santander, através do site da Ticketmaster. Para o público geral, a venda acontece a partir do dia 29 de julho, tanto pela Ticketmaster quanto pela bilheteria oficial do Allianz Parque.

Os tickets, cujos preços custam entre R$ 245 e R$ 890, vão desde cadeira superior na categoria meia-entrada a pista premium na categoria inteira. O show acontecerá no Allianz Parque.

Segundo anunciou o cantor, o show ainda passará por outros países da América do Sul, como Chile, Argentina, Colômbia e Porto Rico. O rapper desembarca no Brasil aproximadamente dois anos após se apresentar na primeira edição do Primavera Sound São Paulo, em 2022.