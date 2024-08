Travis Scott anuncia show solo no Brasil; saiba data e cidade

Ele também vai se apresentar no Rock in Rio em 13 de setembro de 2024 - Foto: Reprodução

O rapper Travis Scott anunciou show solo no Brasil nesta segunda-feira, 22, após divulgar mensagem misteriosa nas redes sociais. Ele também vai se apresentar no Rock in Rio em 13 de setembro de 2024.

SOUTH AMERICA. AND NEW YORKKKKKKK



GOTTT SOMETHING FOR THE GANG. — TRAVIS SCOTT (@trvisXX) July 22, 2024

A nova apresentação está marcada para o dia 11 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo, e os ingressos serão vendidos pelo site da Ticketmaster, a partir de 26 de julho para clientes Santander Private Select, 27 para demais clientes Santander e 29 na venda geral.



Os tickets, cujos preços variam entre R$ 245 e R$ 890, poderão ser adquiridos pela internet ou bilheteria presencial, no Shopping Ibirapuera.

Scott ainda passará por outros países da América do Sul, como Chile, Argentina, Colômbia e Porto Rico com a ‘Circus Maximus Tour’. O rapper desembarca no Brasil aproximadamente dois anos após se apresentar na primeira edição do Primavera Sound São Paulo, em 2022.