Em poucas horas, ingressos do Rock in Rio tem dias esgotados; confira | A TARDE

A venda de ingressos para o Rock in Rio teve vendas abertas nesta quinta-feira, 24, para a edição especial de 40 anos. Nas primeiras horas, a organização do evento já vendeu o equivalente a 11 estádios do Maracanã lotados.

Fãs de todos os Estados do país, além do Distrito Federal, e ainda de mais de 31 países, já garantiram seus ingressos. Em apenas 37 minutos, o dia 22 de setembro, quando se apresentam Shawn Mendes e Mariah Carey, teve vendas esgotadas.

Em seguida, com 1h43 foi a vez do “Dia Delas”, em que somente mulheres sobem aos palcos da Cidade do Rock, em 20 de setembro. Na sequência, com 1h56, o dia 13 de setembro, quando o rapper Travis Scott se apresenta, teve vendas concluídas. E, com 2h04 a noite de Imagine Dragons está com vendas também esgotadas.

Com isso, restam apenas três dias à venda. O público tem a possibilidade de adquirir ingressos para 15 de setembro, quando se apresenta Avenged Sevenfold, Evanescence e Deep Purple, 19 de setembro, com apresentações de Ed Sheeran, Charlie Puth e Gloria Groove, e ainda 21 de setembro, quando as celebrações do Dia Brasil acontecerão ao longo de 12 horas de festival com grandes nomes do país em encontros inéditos e exclusivos em todos os palcos.

A venda acontece exclusivamente na plataforma da Ticketmaster. Rock in Rio anuncia que turistas de fora do Estado que tem ingresso para o festival ganham descontos nos principais pontos turísticos da cidade no mês de setembro.

