Will Smith é anunciado como atração no Rock in Rio; Saiba se ele irá cantar

Muito conhecido pela sua carreira de ator, Will Smith foi anunciado como atração no Rock in Rio 2024. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, nesse domingo, 1º, ele falou sobre a apresentação.

“Estar lá para o Rock in Rio será algo especial. A música é um amor antigo, e está na hora de correr atrás do tempo perdido”, disse.

Will disse que o Brasil será um dos primeiros lugares em que vai se apresentar. “Tenho um repertório de 20 faixas que eu gosto bastante”, afirmou.

Mas Will não é ator?

Na entrevista, o artista deu detalhes do porque investiu na carreira de ator primeiro e não na de cantor. “Fazer filmes paga muito dinheiro (risos). Sempre que eu pensava em voltar a cantar, o pessoal do cinema me convencia a fazer mais um filme.”

Will Smith vai se apresentar no palco Sunset no dia 19 de setembro. Na mesma data, Ed Sheeran será a principal atração do palco Mundo.

“É um dos caras mais talentosos da geração. Descobri agora que ele tem uma tatuagem de ‘Um Maluco no Pedaço’. É muito fã da série”, disse Will.