Will Smith nota dublê baiano e compartilha vídeo em suas redes | A TARDE

O ator Will Smith notou e compartilhou nesta quinta-feira, 6, um vídeo de um fã e dublê brasileiro em suas redes, justamente no dia que marca a estreia de "Bad Boys: Até o Fim", quarto filme da franquia de sucesso protagonizada por ele e o ator Martin Lawrence desde os anos 90.

No post, o também protagonista de "Um Maluco no Pedaço" dividiu com seus seguidores um vídeo criado a partir de inteligência artificial por Will Baiano, perfil de um blogueiro de Salvador que vem fazendo sucesso com postagens de humor simulando o astro através da técnica de deepfake.

Nele, é possível ver dublês tanto do artista, quanto de seu parceiro no longa, Martin, esperando o transporte público em um ponto de ônibus da Bahia.

"Como chamamos esses dois?", escreveu Smith aos risos, na legenda do Instagram.

Nos comentários da publicação, famosos brasileiros e internacionais, como Fiuk, Alexandre Pires e J Balvin, mostraram que se divertiram bastante com o registro.

Publicações relacionadas