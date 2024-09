Bruna Marquezine e João Guilherme impõem regras para evento

- Foto: Reprodução

O Rock in Rio ainda nem começou, mas os bastidores dos camarotes VIP já estão agitados com as exigências de celebridades. Bruna Marquezine, uma das personalidades mais requisitadas do evento, ao lado de seu namorado João Guilherme, já encaminhou uma lista de demandas para participar de um espaço de uma marca de chicletes. Entre as condições impostas, o casal proibiu entrevistas conjuntas e limitou o número de pessoas no local reservado para eles. Apesar de aceitarem posar para fotos, pediram que não haja demonstrações de intimidade.

Bruna, que protagonizou o filme Besouro Azul em 2023, não é estranha a esse tipo de situação. Em 2022, a atriz faturou cerca de R$ 500 mil apenas por marcar presença em um camarote, valor calculado de acordo com seu engajamento nas redes sociais, onde possui mais de 45 milhões de seguidores. Além do cachê, ela costuma estabelecer algumas exigências adicionais para garantir seu conforto e privacidade nos eventos.

De acordo com o F5, neste ano o casal também solicitou que os produtores enviem previamente todas as perguntas que os jornalistas pretendem fazer, garantindo que só falarão sobre temas previamente aprovados. A assessoria do camarote confirmou a presença de Bruna e João no dia 14 e disse que, embora o envio antecipado das perguntas não seja uma exigência comum, já está sendo providenciado para atender ao pedido.