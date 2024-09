Treta? Virginia e Zé Felipe ignoram familiar em celebração

Casal celebrou o nascimento do terceiro filho, José Leonardo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe se envolveram em mais uma polêmica no último domingo, 8. A dupla celebrou o nascimento do terceiro filho, José Leonardo, com uma recepção luxuosa em uma maternidade em Goiânia, Goiás. Eles reservaram um andar para a celebração, mas faltou um convite, segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

O irmão mais novo de Zé Felipe, Matheus Vargas, não teria recebido um convite para visitar os familiares na maternidade. Além disso, o cantor sertanejo teria descoberto sobre o nascimento do sobrinho através de publicações nas redes sociais, mesmo com o parto marcado com antecedência.

Matheus ficou chateado com a exclusão, mas está se planejando para visitar o sobrinho, de acordo com a coluna. O motivo que levou à exclusão do cantor na celebração ainda não foi revelado.

Quem já visitou o bebê?

As visitas feitas ao bebê até o momento foram dos pais de Virginia e Zé, Leonardo, Poliana Rocha e Margareth Serrão, além do irmão da influenciadora digital, William Gusmão.

A irmã de Zé, Monyque Isabella da Costa já foi conhecer o sobrinho e foi eleita para ser madrinha dele. Amigos da apresentadora, como Lucas Guedes e Hebert Gomes também visitaram o bebê.

Enquanto isso, Pedro Leonardo, Jéssica Beatriz, Matheus Vargas e João Guilherme aguardam para conhecer o novo membro da família.



Virginia e José seguem no hospital, pois a influenciadora contraiu uma virose das filhas mais velhas, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um.