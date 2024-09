Festa sem celular? Entenda nova medida adotada por evento na Bahia

NO PHONE POLICY

Medida é destinada a limitar o uso de aparelhos celulares nos eventos - Foto: iStock

No dia 06 de setembro, o Armazém Convention, em Lauro de Freitas, irá receber uma edição da ERRORR, festa eletrônica com diversos nomes do gênero. Na ocasião, será adotada a “No phone policy” – medida destinada a limitar o uso de aparelhos celulares nos eventos.

Comum em alguns espaços de eventos na Europa, a medida utilizada na festa vai proibir o uso de câmeras dos smartphones. Um adesivo será colocado nas câmeras frontal e dianteira dos aparelhos. Segundo a organização do evento, essa política será adotada para que o público “viva o momento, ao invés de ficar apenas fazendo registros para futuros posts nas redes sociais”.

O evento de música eletrônica no Armazém Convention será comandado pelo projeto Ruback, dos irmãos Marcos e Lucas Ruback (também conhecidos pelo duo Dubdogz), e também contará com performances de d-nox, Silvia Fernandes, Andrews Perecmanis (PACS), Vegas e Victor Alc.