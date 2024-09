Fora do Parangolé, Tony Salles tem shows confirmados no Carnaval

Tonny Salles seguirá carreira solo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Tony Salles, de 43 anos, deixará a banda Parangolé após uma década como vocalista, marcando o início de sua carreira solo.

Leia Mais:

>>> Belo e Ludmilla são confirmados no Carnaval de Salvador em 2025

>>> Carnaval 2025: COMCAR abre recadastramento obrigatório para blocos

>>> Bloco Timbalada não vai desfilar no Carnaval de Salvador de 2025

Embora seu contrato com a banda seja válido até 2025, não se estenderá até o Carnaval de Salvador, que ocorrerá de 27 de fevereiro a 5 de março.

Na folia momesca de 2025, Tony Salles tem três shows confirmados, incluindo apresentações no bloco As Muquiranas, no Camarote Planeta Band e no Camarote Glamour Salvador.