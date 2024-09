Lore Improta e Léo Santana se preocupam com nova mania da filha Liz

Liz completou 3 anos neste mês - Foto: Redes Sociais | Reprodução

A filha do cantor Léo Santana com a dançarina, Lore Improta, Liz Improta, surpreendeu a mãe com uma nova “mania”. A pequena tem abordado as visitas e questionado o que as pessoas levaram para ela. Os pais têm buscado dar limites para a menina, afirmou a mãe nesta quarta-feira, 12, em entrevista a Rede Bahia.

“Ela é uma criança que recebe muita coisa dos fãs, não é nem de mim e de Léo, nem da família, é muito dos fãs. E eu tô pensando em como vou fazer para não deixar ela acostumada com isso e ficar agindo assim sempre”, disse a influenciadora sobre os desafios de educar.

A mãe da pequena também contou que recentemente, após ela ganhar uma boneca que queria muito, fez um combinado com os pais de doar parte dos brinquedos para outras crianças. A dançarina também comentou que explica a Liz sobre ela ter uma realidade diferente de outras crianças do Brasil.

“Converso com ela quando ela vai deitar, fico falando que tem criança que não tem cama, água para tomar banho, que não tem com o que brincar. E ela é uma criança que tem tudo do bom e do melhor, inclusive de amor e carinho”, afirmou Lore sobre os privilégios da pequena.

A mãe também disse sobre os demais desafios de educar uma criança, como as brigas em que a filha se envolveu na escola por conta de um brinquedo. Segundo Lore Improta, Liz ingressou neste ano na vida escolar, “As brigas com as crianças, apresentações, tudo é novo. As brigas depois melhoraram. Tinha muita posse: É meu, é meu", comentou.