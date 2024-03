Leo Santana chora em 1º dia de aula da filha: "Tempo está voando" | A TARDE

O cantor Leo Santana não segurou as lágrimas ao ver sua filha ir para o primeiro dia de aula na escola. Nas redes sociais, nesta segunda-feira, 4, o artista compartilhou os vídeos da pequena Liz, de apenas dois anos.

Leo e Lore Improta não puderam estar presentes no momento especial da filha. Após a maratona de Carnaval, o casal realizou uma viagem à Africa do Sul para descansar. No entanto, a data coincidiu com o início das aulas.

"Hoje é o primeiro dia de aula da nossa pequena Liz. Estamos ansiosos para vê-la vestida com a farda da escolinha. Mas nesta semana já estamos de volta ao Brasil e poderemos viver essa delícia junto com ela. To emocionando", iniciou Leo.

Ao lado da esposa, o cantor continuou: "Quem diria… Pequena Liz já indo para a escola… Tempo está voando. Mas é isso, queria estar com ela agora. Passou um filme na cabeça", completou o artista, que disse já estar voltando à capital baiana.

Em outro momento, o dono do hit 'Zona de Perigo' compartilhou um registro da filha posando sorridente para a foto. Lore Improta também aproveitou a ocasião e mostrou a herdeira toda contente com a mochila da escolinha.

Assista:

UM BOM EXEMPLO!👏🏽 Ontem com lágrimas nos olhos, o cantor brasileiro @leosantana emocionou-se por não poder comparecer no primeiro dia de aula da sua filha. O cantor também falou de como o tempo passa rápido durante o processo de crescimento da criança. O que vocês acharam? pic.twitter.com/e5oKz8RrKD — ANGO PORTAL (@ango_portal) March 5, 2024