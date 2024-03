Filha de Lore Improta revela desejo de ter um irmãozinho | A TARDE

Após a maratona de Carnaval, Lore Improta e Léo Santana estão de férias no Ceará, e claro que não poderia faltar conteúdo para as redes sociais com a pequena Liz, filha do casal, de 2 anos. Dessa vez, a menina que é conhecida por ser extrovertida nas redes, respondeu à mãe que quer um irmãozinho.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Lore pergunta à filha quais as expectativas para o início das aulas, e Liz responde que está empolgada para brincar com os amigos. Em seguida, a dançarina pergunta se a filha gostaria de ter um irmãozinho ou irmãzinha, mas Liz diz que apesar de querer uma companhia, não sabe a preferência por um menino ou menina.

A dançarina e o cantor do hit “Perna Bamba”, junto com Tony Salles, aproveitaram o momento de folga para curtir com a filha as belezas cearenses.