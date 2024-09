No Rock in Rio, Lore desabafa sobre boatos de término com Leo Santana

Leo Santana e Lore Improta - Foto: Reprodução | Instagram

A bailarina Lore Improta desabafou sobre os frequentes boatos de término com o marido Leo Santana durante sua passagem pelo Rock in Rio, neste sábado, 14.

“É muito triste isso. E não tenho como ir para as redes toda hora para ficar desmentindo isso. No começo, a nossa relação tinha muitos altos e baixos, terminávamos toda hora, e Leo me deixa à vontade para falar sobre isso porque assume que era muito imaturo. Mas agora vivemos uma fase maravilhosa, um casamento maduro, com filho ", conta.

A baiana também já havia falado há poucos dias sobre essa questão em seu relacionamento em entrevista ao videocast Na Palma da Mari, apresentado por Mari Palma, onde ela revelou que, apesar dos desafios, esses términos fortaleceram a relação.



"Foi muito importante para a gente. Na época, foi muito caótico, né? Triste, desafiador e angustiante. Eu ficava arrasada porque era tudo muito exposto. O Léo não tinha maturidade. Eu falo isso porque ele mesmo se coloca nesse lugar da imaturidade nesse momento da nossa relação", relembrou Lore.

No Rock In Rio para fazer uma ação publicitária de uma marca de telefonia, a baiana está no Rio sozinha, sem a família, e cantava todas as músicas de Lulu Santos dentro do estande da TIM. Vai voltar no dia 20 para ver o show de Ivete Sangalo.