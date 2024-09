"Sou virgem até hoje", diz ex-BBB Beatriz Reis no Rock in Rio

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

A ex-BBB, Beatriz Reis está vivendo o primeiro Rock in Rio da vida. Durante sua passagem pelo reality show da TV Globo, ela revelou que era virgem. No evento, a ex-sister de 24 anos, questionada pela 'Quem' em relação a sua vida amorosa, revelou que permanece virgem.

"Sou virgem até hoje. Se eu postar uma foto com fio-dental, já acham que perdi a virgindade. Mas não é porque fiquei famosa, sempre fui assim, adoro um fio-dental, adoro uma roupa decotada. Aí ninguém acredita", comentou.

"Mas eu sou virgem. Por incrível que pareça, nessa parte de relacionamento, sou mais tímida. Sou mais reservada. Não chego em ninguém. Não sou de ficar com piadinha. Isso não é comigo. Não tenho esse negócio, sou um pouquinho mais seca nessa parte. Tenho que sentir alguma coisa", completou.

Beatriz também falou que prefere se envolver com alguém do meio artístico. "Acho que é complicado você falar com alguém anônimo, é muita coisa para a pessoa lidar com a sua nova realidade. Para mim, que consegui agora, já uma realidade meio maluca, diferente, imagina uma pessoa de fora", refletiu.

"Sou muito cismada com isso, prefiro alguém do meio mesmo para me sentir mais confortável. Aí corta para mim namorando alguém anônimo. Tudo pode acontecer...Mas tem espaço no coração, quando for para acontecer, vai acontecer", concluiu.