Video; Marquezine e João Guilherme aos beijos no 2° dia do Rock in Rio

Casal foi flagrado por transmissão do festival - Foto: Reprodução | Multishow

Bruna Marquezine e João Guilherme demoraram a assumir o relacionamento, mas agora não se intimidam mais em ser vistos agarradinhos em público. Depois de serem flagrados aos beijos no primeiro dia do Rock in Rio, agora até mesmo um vídeo dos pombinhos se beijando repercute nas redes sociais. As imagens foram do segundo dia do festival, na madrugada de sábado para domingo.

O casal vem sendo especulado desde junho deste ano, mas só assumiram a relação publicamente no final de agosto, quando a atriz publicou fotos com o filho do cantor Leonardo nas redes sociais. Recentemente, Marquezine apareceu em uma foto com a família de João Guilherme, compartilhada por Naira Ávila, a mãe do ator.

Assista vídeo do beijo: