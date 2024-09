Bruna Griphao esclarece sobre boatos de romance com Anitta

Griphao garantiu que as duas são grandes amigas - Foto: Reprodução/Redes sociais @brunagriphao

A atriz e ex-BBB Bruna Griphao resolveu falar sobre um suposto romance que estaria vivendo com a cantora Anitta. Os fãs especulam um namoro após uma viagem para a Grécia em que as duas compartilharam muitos momentos juntas.

“Um fato curioso é que a gente se conheceu em 2013 no Rock in Rio. Olha que engraçado. E a gente se conhece há muitos anos", contou a atriz em entrevista ao Gshow no Rock in Rio.

Leia mais:

>>Romance? Internautas apontam caso entre Anitta e Bruna Griphao

>>Filho de Ivete Sangalo vai ao Rock in Rio e mostra encontro especial

>>Bruna Marquezine e João Guilherme curtem Rock in Rio aos beijos; veja

Apesar da torcida, Griphao desmentiu os boatos e confirmou que entre ela e Anitta só existe amizade. "A gente é muito amiga. Amo muito. Te amo, amiga. E é isso, basicamente. É mentira, gente. Pra infelicidade de alguns, é mentira”, afirmou.



"A gente acha engraçado, damos muito risada. É normal shiparem, duas mulheres lindas. Qualquer pessoa que a gente anda do lado as pessoas shipam", completou.