Lore Improta mostra primeira vez de Liz em montanha-russa na Disney

Pequena também brincou com Mickey e Pateta - Foto: Reprodução

A pequena Liz está conhecendo a Disney pela primeira vez. Na companhia da mãe Lore Improta, a menina de dois anos passeou na montanha-russa nos parques de Orlando, nos Estados Unidos. Os registros foram compartilhados nas redes sociais pela mamãe coruja nesta segunda-feira, 13.

“Primeira vez de Lica na montanha russa da Disney com a mamis dela! Será que vai ser minha companheira de aventuras radicais?! Mais um dia inesquecível para nós e eu sou só gratidão a Deus! E a pergunta que não quer calar, será que ela ainda ama as Esquiletes?”, escreveu a esposa de Leo Santana na legenda da publicação.

Além do vídeo na montanha-russa, Lore também compartilhou outros momentos da viagem que está fazendo com a filha. Nas imagens, é possível ver mãe e filha posando com vários personagens, incluindo Mickey, Pateta, Pluto e Olaf, e Liz vestida de princesa.