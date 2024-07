Lore Improta é criticada por tratamento com babá; veja vídeo

Influenciadora está em Bariloche - Foto: Reprodução | Instagram

Lore Improta, que está usando as redes sociais para mostrar sua viagem a Bariloche, na Argentina, foi criticada pelos seguidores nesta terça-feira, 9, após publicar um vídeo com a babá Leninha, que cuida de sua filha, Liz.

Na gravação, Lore está almoçando com Leninha, e a filha, que já é conhecida pelo carisma, está brincando com os garçons do restaurante. Lore comenta em tom de brincadeira a situação e diz: “Oh Leninha, vê se volta”.

Por isso, muitos interpretaram que a babá tinha levantado para falar com Liz. Em uma gravação compartilhada em seguida, Lore diz que não foi o que aconteceu. “Está cada vez mais difícil postar as coisas para vocês aqui, a gente precisa fazer uma terapia intensiva para não perder as estribeiras”, desabafou a influenciadora, que também já compartilhou algumas gravações afirmando que frequenta o terapeuta.

“Leninha não foi interrompida, apenas olhou para a criança”, disse em seguida, e a babá consentiu sorrindo. Lore está em viagem com a filha Liz, o cantor Léo Santana e a babá Leninha.