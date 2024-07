Shakira vai cantar na final da Copa América

Shakira é um nome carimbado em grandes eventos esportivos - Foto: Reprodução

Shakira será a grande atração da final da Copa América 2024. A colombiana se apresentará antes da bola rolar na decisão, que acontecerá neste domingo, 14, às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

“Shakira é uma extraordinária estrela sul-americana que deslumbrou o mundo inteiro. Suas canções são cantadas e dançadas em todos os cantos do planeta, tornando sua arte um fenômeno global que atravessa fronteiras e é apreciado por milhões de pessoas. Temos certeza de que sua atuação no palco da Copa América aumentará a mensagem de paixão saudável e união através do esporte”, declarou Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, na manhã desta terça-feira, 9.

A final da Copa América ainda não foi definida. Nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), Argentina e Canadá se enfrentam pela primeira semifinal, e o Uruguai joga contra a Colômbia, na quarta-feira, 10, no mesmo horário, também para definir o finalista. O Brasil foi eliminado da competição, após perder nos pênaltis para o Uruguai, no último sábado, 6.

Musa da bola

Vale lembrar que Shakira é um nome carimbado em grandes eventos esportivos, sendo estrela da Copa do Mundo de 2010, com o hit “Waka Waka (This Time For Africa)”, na África do Sul.