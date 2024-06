Homem tenta beijar Shakira e reação da cantora viraliza; vídeo | A TARDE

Shakira foi pega de surpresa por um fã. Após pousar para tirar uma foto, o homem tentou beijar a cantora colombiana. Ela conseguiu escapar da situação com certa elegância.

No entanto, nas imagens, é possível notar no rosto de Shakira um certo constrangimento com toda a situação.

O vídeo do caso, que viralizou nas redes sociais, não detalha quando o fato aconteceu. A cantora aparece ao lado do fã. Em determinado momento, ele vira de forma brusca e tenta beijá-la.

Veja a reação de Shakira:

