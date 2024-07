Escândalo! Davi e Leo Dias batem boca na web: "Já está chato"

Davi Brito e Leo Dias trocaram muitas farpas nesta sexta - Foto: Reprodução

Davi Brito e Leo Dias trocaram muitas farpas nesta sexta-feira, 5. Tudo começou após o jornalista cobrar que o campeão do BBB estudasse para o vestibular de Medicina, conforme havia prometido.

Durante a discussão virtual, Davi decidiu mostrar que estava se preparando para a prova, gravando um vídeo. No entanto, um detalhe chamou atenção: os três cadernos aparentavam estar em branco, e não havia nenhum livro à vista.

Além disso, um jogo de dominó em uma caixa verde fazia parte do cenário. Alguns internautas acusaram Davi de estar encenando apenas para rebater as críticas de Leo Dias.

No vídeo publicado nos Stories do Instagram, o baiano tentou mostrar comprometimento. "E aí, rapaziada. Beleza? Boa tarde. Como é que estão vocês? Tudo bom? Sumi um pouco das redes sociais. Eu estou estudando um pouquinho. Porque vem vestibular da faculdade e tem que estudar para poder entrar na faculdade, não é verdade?".

Ele continuou: "Eu estou passando aqui para mandar um abraço, um beijo para o meu amigo Leo Dias, que sempre vem trazendo meu nome no programa dele. Obrigado, meu amor, por estar trazendo meu nome no programa. Eu sei que às vezes você fica sem audiência aí, né? E tem que gerar um entretenimento e tem que falar mal da vida dos outros. Você não tem o que fazer mesmo. Mas é isso, estou passando só para te agradecer. Muito obrigado. E falar para você, logo em breve vou estar na faculdade, valeu? Quem pensa aqui ó, não precisa disso, aqui ó. Um beijo e um abraço, Leo Dias".

Leo Dias rebateu

Após a postagem, Leo Dias decidiu responder às provocações de Davi. "Já percebi que você não vai cumprir a sua palavra de estudar e a faculdade não vai te ver tão cedo. Aliás, seria bom começar a aprender a escrever corretamente antes de entrar em uma universidade. Os 'pacientes' agradecem. A fama passa e dinheiro, algumas vezes, também. Aliás, preciso dizer, os dois só lhe fizeram mal. Você ainda vai se lembrar disso”.

Mas a discussão não acabou aí. Ignorando as críticas da web, o ex-BBB declarou: "Você acha que com esse seu programinha vai tirar a minha paz? Meu amigo, eu passei três meses naquela casa e saí campeão. Você acha que com meu nome vai criar audiência?".

E seguiu: "Vai usar seu programa, no qual você só fala m*rda, para ajudar as pessoas, seu moleque. Vai falar sobre racismo, sobre violência contra a mulher, muda o disco, já está chato. Mas agradeço por sempre trazer meu nome à mídia." E completou: "Leo Dias, quero ver até onde você vai. Mas deixe eu te falar aqui, eu sei das minhas dificuldades e sei exatamente o porquê que elas existem. Graças a Deus, hoje, estou tendo a chance de correr atrás. Mas você já imaginou, Léo Dias, quantos jovens não têm a oportunidade que eu tive e têm as mesmas dificuldades que a minha porque precisaram trabalhar em vez de estudar. Você, Leo Dias, formado, deve escrever tão bem, mas é tão vazio, mas tão vazio".