Mel Maia ressurge na web após vídeo com traficante: "Dormi mal"

Atriz revelou dificuldade para dormir - Foto: Reprodução

Na quinta-feira, 4, um suposto vídeo de Mel Maia mantendo relações sexuais com “Corolla”, traficante preso do Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais. A atriz veio a público para desmentir a história, afirmando que não é ela no vídeo viral e que as imagens foram feitas com Inteligência Artificial.

Nesta sexta-feira, 5, Mel ressurgiu no Instagram e afirmou que teve problemas para dormir durante a noite, após a polêmica. No vídeo, a atriz aparece na academia malhando pela manhã. Em seguida, ela mostrou as olheiras em seu rosto.

"Dormi muito mal nessa noite. Dormi muito mal, gente. Estou com olheira, olha isso", disse. Rapidamente, internautas associaram sua dificuldade para dormir à dor de cabeça causada pela polêmica do vídeo fake.

Mel Maia negou vídeo com traficante

Na tarde de quinta, Mel Maia esclareceu o vídeo com o traficante Corolla. A atriz negou que era ela nas imagens e disse que não se importa com a repercussão da deepfake.

"Quem me acompanha e gosta de mim fica muito aflito com as coisas que saem na internet. Mas, gente, respirem fundo, relaxem. Eu, Mel, tô pouco me f*dendo. Todo mundo sabe que é um vídeo de inteligência artificial, mas todo mundo insiste em falar que é real. Gente, vocês acham que em sã consciência eu deixaria alguém fazer um vídeo meu desse?", afirmou.