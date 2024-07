Mel Maia sobre suposto vídeo íntimo vazado: “Pouco me f**endo”

Mel Maia teria, supostamente, se envolvido com traficantes do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Depois da polêmica envolvendo um suposto vídeo íntimo que teria circulado na web, a atriz Mel Maia, 20 anos, usou as redes sociais para se pronunciar nesta quinta-feira, 4. O nome da jovem ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter).

Mel Maia teria, supostamente, se envolvido com traficantes do Rio de Janeiro. A atriz atualmente namora o surfista português João Pereira. Antes dele, ela namorou o funkeiro MC Daniel.

Os seguidores da artista avisaram ela sobre o suposto vídeo íntimo que teria vazado. Em um publicação no Instagram, Mel negou que as imagens sejam verdadeiras. “Sinceramente? Eu estou pouco me f**endo. Todo mundo sabe que é um vídeo de inteligência artificial, mas todo mundo insiste em dizer que é real. Vocês acham que em sã consciência eu deixaria alguém fazer um vídeo meu desse?”, iniciou.

“O povo já inventou que eu morri, que eu bati em fotógrafo, que eu cuspi em fã, já inventaram coisas aterrorizantes sobre mim. Já fizeram até montagem minha pelada. Estou no ramo desde os 5 anos. Desde os meus 5 anos de idade eu sou obrigada a ver barbaridades sobre mim na internet”, continuou.

“Nada novo sob o sol. Vai ser assim agora, amanhã, até o fim da minha carreira. Estou vivendo a minha vida muito bem”, enfatizou.

Além disso, Mel falou sobre ter sua carreira comparada com a de outras atrizes de sua geração. “Eu construo meu império do jeito que eu quiser, não do jeito que as pessoas acham que eu deveria construir. Sendo que eu tô nessa desde os meus 5 anos, mesmo trabalhando, e trabalhando de segunda a sábado e também estudando”, completou.