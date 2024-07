Suposto vídeo de Mel Maia com traficante viraliza na web

Vídeo não passava de uma deepfake, que utiliza Inteligência Artificial para substituir o rosto verdadeiro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A web foi surpreendida com mais uma fake news envolvendo a atriz Mel Maia, nesta quinta-feira, 4. Nas imagens que circulam na web, ela aparece se relacionando sexualmente com o traficante Corolla, preso na última quarta-feira, dia 3.

No entanto, o vídeo não passava de uma deepfake, que utiliza Inteligência Artificial para substituir o rosto verdadeiro por um rosto desenhado.



William Sousa Guedes, o Corolla, é conhecido por ostentar nas redes e ser chefe do tráfico no Morro São João, no Engenho Novo, possui 54 anotações em sua ficha criminal.

A atriz ainda não se pronunciou na web sobre o crime.

