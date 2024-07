Líder do tráfico no RJ com ligação com a Bahia é preso em operação

Corolla tem ligação com o traficante Buel, de Salvador - Foto: Reprodução | TV Globo

Foi preso nesta quarta-feira, 3, um integrante do Comando Vermelho conhecido por Corolla ou Cachota, que é chefe do tráfico no Morro São João, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A prisão foi feita por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). As informações são do portal G1.

William Sousa Guedes, o Corolla, estava foragido e é apontado como chefe das investidas do CV contra o Morro dos Macacos, controlado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). De acordo com o Informe Baiano, Corolla tem ligação com o traficante Buel, que lidera o tráfico de drogas no Bairro Tancredo Neves, em Salvador.