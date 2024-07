Alvo de polêmica com traficante, Mel Maia namorou jogador do Bahia

Jean Lucas ao lado de Mel Maia. Ele tinha 22 e ela 16 - Foto: Reprodução

O nome da atriz Mel Maia foi um dos mais mencionados nas redes sociais nesta quinta-feira (4) após um suposto vídeo dela se relacionando sexualmente com o traficante Corollaviralizar na web. As imagens são falsas, editadas com deepfake, mas uma relação verdadeira que ela teve foi com o jogador Jean Lucas, do Bahia.

Quando ela tinha 16 anos e o atleta 22, Jean publicou uma foto no Instagram abraçado com a adolescente legendando "minha gata", além de quatro corações.

Ela retribuiu o elogio. "Coisa linda, meu Deus", escreveu ela para o atleta. "Você que é minha gata", respondeu Jean.

Tempos depois, ela negou relacionamento sério. "Tá geral falando que eu e Jean estamos namorando. Vocês estão muito apressadinhos".