Liz desespera Lore Improta após pedido de última hora no aniversário

Liz tem dois anos - Foto: Redes Sociais

O aniversário de três anos de Liz Improta já estava programado, com decoração inspirada em Alvin e os Esquilos, mas a filha de Lore e Leo Santana mudou de ideia de última hora. A mamãe compartilhou na noite nesta terça-feira, 20, que a pequena decidiu trocar o tema para Frozen.

Fantasiada de Elza, a criança chegou até a mãe e anunciou: "Meu aniversário vai ser da Frozen. Depois das 'Esquiletes'."

A decisão desesperou Lore, pois a festa será 26 de setembro e ela já contratou empresas pedindo decoração inspirada nas personagens femininas do filme dos esquilos.

"Eu não quero mais. Quero da Frozen", disse a pequena decidida.

"Eu estou pensando que tem que esperar duas semanas antes do aniversário para tomar decisão do tema. No ano passado, eu fiz de Minie e Mickey e, quando chegou na semana, ela queria da 'Patrulha Canina'. Agora, a mesma coisa", lembrou Lore.