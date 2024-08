Lore Improta passa por procedimento, “Parecendo que tô grávida”

Lore Improta, mãe de Liz e casada com o cantor Léo Santana - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A dançarina Lore Improta, casada com o cantor Léo Santana, apareceu nas redes sociais na manhã desta quinta-feira contando detalhes sobre um procedimento estético realizado. Em um storie, ela escreveu: “Tô parecendo que tô grávida.”

Leia Mais:

>> Léo Santana adquire jatinho de mais de R$ 30 milhões; saiba detalhes

>> Liz desespera Lore Improta após pedido de última hora no aniversário

“Tô ainda tentando abrir o olho, toda inchada. Gente, esse remédio que estou tomando pra dor com certeza me deixa parecendo que estou grávida. Eu estou com a cara de grávida. Eu acho que são os remédios para dor, não é possível. Até minha boca está parecendo que eu botei 2 kg de ácido hialurônico. Gente, é só inchaço. No final do dia melhora, né, amigo?”, questiona ao seu maquiador que está presente.

>> Lore Improta de cadeira de rodas? Entenda o que aconteceu

Continua a mãe de Liz Improta: “Mas enfim, minha galera, não é gravidez, não é preenchimento. Apenas um inchaço, são dos remédios mesmo. Comecei a me arrumar aqui, ontem fui dormir super tarde. Fui dormir era quase duas horas da manhã”, explicou.



Vale ressaltar que a baiana já tem como filha a pequena Liz Improta, de 2 anos, fruto do seu casamento com o cantor Léo Santana. Quem acompanha o artista sabe do seu desejo de aumentar a família, mas, pelo que parece, não foi desta vez.