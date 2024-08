Lore Improta de cadeira de rodas? Entenda o que aconteceu

Mesmo com toda essa dificuldade, a influenciadora não tem intenção de pausar sua agenda para descansar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A dançarina Lore Improta deu um susto nos fãs ao aparecer de cadeira de rodas nas redes sociais nesta quarta-feira, 21.

A esposa de Léo Santana, que já vinha falando das dores no pé causadas pelo Neuroma de Morton, contou que precisou passar por mais um procedimento para aliviar o problema, mas não teve tempo de se recuperar como deveria.

"E aí minha galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho trabalho, amanhã também e infelizmente eu não tinha como cancelar. Eu tava com muita dor, vocês já sabem que eu tenho esse problema no pé e não teria um dia sem trabalhar em Salvador e o único dia que eu teria de folga foi a segunda-feira, que eu fiz o procedimento no pé, e consegui dormir em casa depois. Então, eu falei com meus médicos, 'tô com muita dor, não tô aguentando' eu tava com muita, não tava conseguindo andar", iniciou.

Mesmo com toda essa dificuldade, a influenciadora não tem intenção de pausar sua agenda para descansar. "Eu vou ficar em uns diazinhos de dor, vou ficar trocando o tênis com sandália. Não teria como cancelar meus compromissos por conta disso", completou.

A mãe da pequena Liz, fruto do relacionamento com Léo Santana, ainda mostrou que, apesar das dores, não pretende abandonar o trabalho e prometeu continuar cuidando do pé e mantendo o foco.

"Enfim é isso, vamos ajustando as coisas aqui no dia a dia, doeu, tira o sapato, bota a sandália, tomando remedinho para a dor, tô tentando deixar o pé para cima, para poder desinchar", finalizou.

Assista ao vídeo: