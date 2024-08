Léo Santana, Ivete e mais: veja o antes e depois de famosos baianos

Léo Santana e Ivete Sangalo mais novos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A trend 'Perdendo os traços de adolescente' está bombando nas redes sociais. A ideia é criar um vídeo que mostre a transformação da aparência, comparando o visual atual com o da época da adolescência. Pensando nisto, a coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, resolveu fazer um antes e depois de algumas personalidades baianas, como Ivete Sangalo, Tonny Salles e Rosiane Pinheiro. Confira agora:

Cantor Léo Santana, marido da dançarina Lore Improta

Atualmente, Léo Santana tem 36 anos | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ex-dançarina da Gang do Samba, Rosiane Pinheiro

Atualmente, Rosiane Pinheiro tem 50 anos | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Tony Salles, vocalista da banda Parangolé

Atualmente, Tony Salles tem 43 anos | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Cantora Ivete Sangalo, dona do hit 'Macetando'

Atualmente, Ivete Sangalo tem 52 anos | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia