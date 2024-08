Irmã de Davi Brito aproveita morte de Silvio Santos para fazer 'publi'

Raquel tem 147 mil seguidores no Instagram - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A irmã do baiano Davi Brito, Raquel Brito, provou, neste sábado, 17, que quem tem limite e município. Ela aproveitou a morte de Silvio Santos para promover uma plataforma de apostas online.

Através de um story no Instagram, Raquel postou um card que diz: "quem nunca arriscou com o mestre Silvio Santos? Aposta, emoção e diversão.", diz a publicidade.

Mais abaixo, está escrita uma frase que diz se tratar de uma homenagem ao dono do SBT.

No entanto, o post de Raquel não pegou bem e foi detonado pelos internautas. Até o ex-BBB Gil do Vigor não deixou barato e largou o doce nas suas redes sociais. "Sem noção, desrespeitoso e desumano. Inacreditável o que as pessoas se sujeitam. Perdeu a graça e ultrapassou todos os limites aceitáveis", escreveu ele.



Após a repercussão negativa, Raquel Brito apagou a postagem.

