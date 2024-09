Preta Gil ganha declaração de Thiaguinho: "Juntos pro resto da vida"

Artistas se reencontraram e trocaram declarações emocionadas - Foto: Reprodução | Instagram

De volta ao comando do "TVZ", do Multishow, Preta Gil, de 50 anos, recebeu do cantor Thiaguinho uma declaração mais do que especial. A artista retornou à atração nesta quinta-feira, 12, em meio ao tratamento contra o câncer.

"Eu te amo tanto…Tanto…Preta Gil, que alegria estar contigo no TVZ. E mais especial ainda ser a sua volta ao estúdio! Estaremos juntos pro resto da vida…E que seja sempre leve e cheio de amor como foi hoje! Obrigado por existir! Você é muito especial na minha vida!", escreveu o cantor. Preta respondeu: "Te amo infinito, que sorte eu tenho de poder ter você como um irmão".

Em agosto, devido à retomada do tratamento oncológico, a filha de Gilberto Gil não conseguiu apresentar a estreia da nova temporada do TVZ. Ela foi substituída pelo amigo Gominho, mas desde então, participava de maneira remota em alguns dias do programa.