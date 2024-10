Preta Gil muda tratamento e detalhe inédito é revelado: "Vou tentar"

Preta Gil mostrou a prática de exercícios mesmo em meio a tratamento - Foto: Reprodução | Globo

Preta Gil mostrou aos internautas, nesta segunda-feira, 23, a sua chegada a São Paulo para o início ao terceiro ciclo de quimioterapia na luta contra o câncer. A famosa, porém, escolheu com os médicos ir para um novo método, que a permitem ficar em casa.

“Dessa vez, a gente escolheu experimentar fazer a quimio aqui, no ambulatório, na parte de oncologia, e ir para casa com a quimio que vem em um dispositivo que vai liberando [a medicação]”, afirmou a artista, diretamente do quarto do Hospital Sírio-Libanês.

Preta Gil ainda explicou o motivo pelo qual escolheu a nova opção de método no tratamento. “Em casa a gente fica mais confortável, se alimenta muito melhor, e eu vou tentar”, disse.

A filha de Gilberto Gil explicou que vai verificar se os remédios para enjoo terão funcionamento. Ela também mostrou outros detalhes de um anestésico que tem recebido. “Dói, mas é suportável… Com esse anestésico melhora”, falou Preta, que elogiou a rede de apoio que continua a cercando.