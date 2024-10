Preta Gil visita Santuário de Aparecida: "Agradecer"

Em seu Instagram, Preta compartilhou fotos da visita - Foto: Reprodução | Instagram

Preta Gil, que está em tratamento contra o câncer, fez uma visita ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. Devota da Padroeira do Brasil, a cantora frequenta o templo regularmente.



Em seu Instagram, Preta compartilhou fotos da visita e citou a canção do pai, "Andar Com Fé", em uma mensagem de gratidão.

"Andar com fé eu vou que a fé não costuma faia !!! Agradecer a Nossa Senhora Aparecida por todo amparo, agradecer pelo tratamento, pela rede de apoio que tenho da família e amigos, agradecer por todos que rezam por mim !!! OBRIGADA #pretacura", escreveu ela.

Preta anunciou em agosto deste ano que foi diagnosticada com câncer em quatro áreas: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. Em 2023, ela já havia enfrentado um câncer de intestino, passando por um tratamento bem-sucedido. No entanto, a doença retornou, e a cantora segue em nova fase de tratamento.