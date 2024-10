Em Salvador, Dona Dea se emociona ao lembrar do filho Paulo Gustavo

Dea esteve em casamento na capital baiana - Foto: Reprodução

Mãe do humorista Paulo Gustavo, Dea Lúcia esteve em Salvador durante este final de semana para prestigiar o casamento de amigos no Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia (Ufba) no sábado 21. Na cerimônia, ela fez um discurso emocionado para os noivos.

"Eu conheci os meninos na internet, em um momento muito duro da minha vida: tinha perdido meu filho. Comecei a acompanhar essa família e toda vez que eu estava muito arrasada, eu ia no Instagram e ficava vendo eles", contou.

Os noivos em questão eram os influenciadores digitais Paulo Tardivo e Tiago Pessoa.

Já a roupa usada por Dea no casamento foi a mesma escolhida para a cerimônia de Paulo Gustavo com o médico Thales Bretas, em 2015. "Quis vir no casamento com a roupa que eu fui no casamento do meu filho", contou.