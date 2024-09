O Kannalha nega affair com Preta Gil: "Não assumimos nada, graças a Deus"

Preta Gil e O Kannalha movimentaram a web - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preta Gil e O Kannalha atraíram todos os olhares ao surgirem juntinhos no Rock in Rio nesta quinta-feira, 19. Os dois, que estariam vivendo um affair, falaram sobre o relacionamento.

“Eu sou toda amor. Eu amo demais. Eu sou uma mulher que vive de amor, de dar e receber amor”, disse a cantora ao colunista Lucas Pasin, do Uol.

Já o pagodeiro foi menos enfático ao falar de amor e não assumiu publicamente um compromisso com Preta. "Não assumimos nada, graças a Deus", disse ele ao F5.

"A gente tem uma intimidade saudável e as pessoas estão muito distantes do que a gente de fato vive [...] As pessoas que rotulam, não eu. E que bom que eles estão bem distantes. Na nossa bolha, somos felizes”.