Will baiano canta com Will Smith no Rock in Rio: "O maior"

Teve baiano no palco com Will Smith no Rock in Rio 2024. Durante sua performance, o astro prestou diversas homenagens ao Brasil e, em uma surpresa emocionante, convidou seu sósia brasileiro para subir ao palco.

Vestido como seu personagem em "Um Maluco no Pedaço", Naio Barreto, conhecido como o "Will Smith Baiano", abraçou o ator e dançou ao seu lado. Após a apresentação, Naio ainda teve a chance de trocar algumas palavras com seu ídolo e não conseguiu conter a emoção.

"No palco com o maior! Conseguimos. Preciso ir pra casa chorar", escreveu emocionado enquanto se filmava chorando", disse ele, enquanto se filmava em lágrimas.

Naio já havia chamado a atenção de Will Smith meses atrás, recebendo até um convite para a pré-estreia de "Bad Boys: Até o Fim" ao lado de seu amigo Cleber Santos, que se apresenta como o "Martin Lawrence Baiano".

Will também compartilhou esse momento especial em seu Instagram, o que gerou uma avalanche de comentários. Tanto Naio quanto Smith utilizam tecnologia de inteligência artificial para replicar os rostos dos personagens, explicando a impressionante semelhança entre eles. Atualmente, Naio Barreto conta com mais de 2,3 milhões de seguidores na plataforma.

Will baiano perdeu nascimento da filha para ver o Will original

Em meio a tantas emoções, o Will baiano acabou perdendo um outro momento especial para encontrar o Will Smith "original": o nascimenti da sua filha. No Instagram, ele compartilhou uma foto da pequena ocultando o rosto dela.