Atração do Rock in Rio, Will Smith visita churrascaria no Brasil

O ator e cantor Will Smith está no Brasil como uma das atrações do Rock in Rio 2024, onde se apresentará no Palco Sunset na próxima quinta-feira, 19. Enquanto aguarda a apresentação, Smith aproveita para conhecer a culinária carioca.

Na noite de segunda-feira, 16, o artista jantou na churrascaria Baleia Rio's, localizada no Aterro do Flamengo. Em uma publicação no perfil oficial do restaurante, Smith aparece posando para uma foto ao lado do chef Bruno Barros.

Durante a refeição, ele degustou uma variedade de pratos, como Polvo à Galega, Camarão Carabinero, Carré de Cordeiro, Espaguete com Cogumelos e Ancho Grelhado.